Festival International de Colmar Voyage symphonique et romantique Colmar, samedi 13 juillet 2024.

Festival International de Colmar Voyage symphonique et romantique Colmar Haut-Rhin

Pour sa première venue à Colmar, c’est à un superbe voyage musical au cœur de l’Europe centrale que nous convie Kazuki Yamada et l’Orchestre philharmonique de Monte-Carlo !

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MONTE-CARLO

DIRECTION KAZUKI YAMADA

PIANO SIMON TRPCESKI

Pour sa première venue à Colmar, c’est à un superbe voyage musical au cœur de l’Europe centrale que nous convie Kazuki Yamada et l’Orchestre philharmonique de Monte-Carlo ! Chef-d’œuvre absolu du répertoire concertant romantique, le Concerto pour piano n° 2 de Brahms est une vaste fresque aux confins de l’âme humaine. Le compositeur s’y autorise une merveilleuse liberté, déployant l’œuvre en quatre mouvements au lieu des trois canoniques, osant tour à tour l’intime et le grandiose… Ce sera en outre l’occasion pour nous d’entendre un des plus grands pianistes de notre époque le Macédonien Simon Trpceski.

En seconde partie, nous partirons sur les rives du Danube, pour un bel hommage à la musique tchèque avec deux de ses plus grands génies Smetana et Dvorák.

Du premier, on ne présente plus la Moldau, devenue un véritable hymne national bis, tandis que Sárka, autre volet de ce cycle de poèmes symphoniques, raconte l’histoire d’une héroïne tchèque qui vengea la mort de la reine Libuše en infiltrant le camp ennemi… Du second, c’est la flamboyante Ouverture Carnaval que Kazuki Yamada et l’Orchestre philharmonique de Monte-Carlo ont choisi de nous présenter.

PROGRAMME

Johannes Brahms, Concerto pour piano et orchestre n°2 en si bémol majeur, op. 83

Bedrich Smetana, Ma Patrie La Moldau & Ma Patrie Sárka

Antonín Dvorák, Carnaval ouverture, op. 92 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-13 20:30:00

fin : 2024-07-13

3 grand rue

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est resafestival@tourisme-colmar.com

L’événement Festival International de Colmar Voyage symphonique et romantique Colmar a été mis à jour le 2024-02-16 par Office de tourisme de Colmar