Festival International de Colmar Quatre siècles de rythmes Colmar, vendredi 12 juillet 2024.

Fondé en 1962 soit il y a plus de 60 ans ! Les Percussions de Strasbourg sont mondialement connues et toujours d’actualité grâce à leur modernité et leur capacité à se réinventer en fonction des répertoires.

Invitées pour la première fois au Festival International de Colmar, les Percussions de Strasbourg vont faire résonner les voûtes de Saint-Matthieu pour un concert à découvrir absolument !

Au programme un trio de musiciens jouant des claviers à percussion. Intercalés entre trois Sonates en trio pour orgue de Jean-Sébastien Bach, Rain Tree de Toru Takemitsu et Les Invariants de Michaël Levinas font effectuer des allers-retours dans le temps aux oeuvres du compositeur allemand.

Quelques siècles après leurs compositions, ces sonates continuent de s’adapter à leur temps sans en perdre leur essence et la présence d’oeuvres de notre époque nous rappelle que Jean-Sebastien Bach demeure bien actuel.

Sans oublier les incontournables Psappha et Rebonds de Xenakis, pièces signatures des Percus, entre autres !

Quatre siècles de recherche rythmique !

PROGRAMME

J.S Bach, Sonate en trio pour orgue n°6, BWV 530

I. Xenakis, Okho

M. Levinas, Les Invariants

I. Xenakis, Psappha

J.S Bach, Sonate en trio pour orgue n°3, BWV 527

I. Xenakis, Rebonds A

I. Xenakis, Rebonds B

Toru Takemitsu, Rain Tree EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-12 20:30:00

fin : 2024-07-12

3 grand rue

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est resafestival@tourisme-colmar.com

