Festival International de Colmar Mosaïque pour clarinette et piano Colmar, vendredi 12 juillet 2024.

Le dialogue de la clarinette virtuose de Pierre Génisson et du piano toujours si finement poète de Frank Braley nous promet une heure de pure magie !

Avec ses Fantasiestücke, Schumann offre à la clarinette de merveilleux solos, actant définitivement l’émancipation de l’instrument. À la fin de sa vie, Brahms, son ancien protégé, redécouvre lui aussi les sortilèges de cet instrument aux sonorités extraordinaires, et crée avec ses deux sonates de l’opus 120 un diptyque qui s’impose rapidement parmi les plus beaux chefs-d’œuvre du répertoire de l’instrument.

De notre côté du Rhin, c’est pour un concours de clarinette au Conservatoire de Paris que Debussy compose sa Rhapsodie. Quant à Gershwin, qui aimait à mêler à ses compositions classiques les influences du jazz, on sait quelle place la clarinette tient dans sa géniale Rhapsody in Blue. On se réjouit donc de retrouver cette page dans une transcription pour clarinette et piano !

PROGRAMME

R. Schumann, Fantasiestücke op. 73

J. Brahms, Sonate n°1 op. 120

C. Debussy, Rhapsodie pour clarinette en si bémol

G. Gershwin, Rhapsody in blue, arrangement pour clarinette et piano EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-12 18:00:00

fin : 2024-07-12

3 Place Unterlinden

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est resafestival@tourisme-colmar.com

