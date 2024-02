Festival International de Colmar La Fondation Gautier Capuçon présente Colmar, jeudi 11 juillet 2024.

Festival International de Colmar La Fondation Gautier Capuçon présente Colmar Haut-Rhin

Conscient des difficultés que rencontre tout jeune artiste à l’orée de sa carrière, difficultés encore renforcées par la crise du Covid, Gautier Capuçon a eu l’idée, en 2022, de créer sa propre fondation pour aider les jeunes talents à accomplir leur rêve.

VIOLON MIRA MARIE FORON

PIANO KAREN KURONUMA

Conscient des difficultés que rencontre tout jeune artiste à l’orée de sa carrière, difficultés encore renforcées par la crise du Covid, Gautier Capuçon a eu l’idée, en 2022, de créer sa propre fondation pour aider les jeunes talents à accomplir leur rêve.

Karen Kuronuma, piano et Mira Marie Foron, violon, qui bénéficient de ce soutien, nous proposent un beau programme à travers les époques et les styles nous voyagerons ainsi de la lumineuse Sonate pour violon et piano n° 3 de Beethoven à l’éblouissante démonstration de virtuosité de la Carmen Fantaisie que Waxmann compose pour le film Humoresque, en passant par l’étonnant hommage à Lorca qu’est la Sonate de Poulenc, truffée de citations (à Tchaïkovski, à Rachmaninov, à… lui-même !).

Une jeune génération très prometteuse à découvrir !

PROGRAMME

L. van Beethoven, Sonate pour violon et piano, en mi b maj. n°.3 op.12

F. Poulenc, Sonate pour violon et piano

F. Waxmann, Carmen Fantaisie EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-11 18:00:00

fin : 2024-07-11

3 Place Unterlinden

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est resafestival@tourisme-colmar.com

L’événement Festival International de Colmar La Fondation Gautier Capuçon présente Colmar a été mis à jour le 2024-02-16 par Office de tourisme de Colmar