Festival International de Colmar Excellence à la française Fauré, Saint Saens Colmar, mardi 9 juillet 2024.

Des phrasés ensorcelants, une fusion des timbres envoûtante (ConcertoNet), Éblouissants et raffinés (Diapason), un équilibre sur le fil, entre contrôle et abandon (Classica), les Talweg, ce sont 3 musiciens d’exception réunis ici pour un programme Fauré et Saint-Saëns.

TRIO TALWEG

Contemporains, tous deux Français, Saint-Saëns et Fauré suivirent toutefois deux voies esthétiques très différentes. Si l’aîné resta toute sa vie un fervent défenseur d’une certaine idée du classicisme et de la clarté de formes et de l’harmonie, Fauré fut au contraire l’homme par qui l’impressionnisme s’insinua en musique.

C’est donc une belle idée qu’a eue le Trio Talweg que de nous convier à découvrir en leur compagnie comment leurs deux Trios pour piano et cordes se répondent, à quelque trente ans d’intervalle.

Celui de Saint-Saëns mêle majesté du propos et raffinements instrumentaux, tandis que celui de Fauré, page tardive et quasi testamentaire, impose un langage plus intimiste et riche d’une exceptionnelle profondeur émotionnelle.

Un monument parmi les plus géniaux de la musique de chambre !

PROGRAMME

G. Fauré, Trio en ré mineur op. 120

C. Saint Saens, Trio n.2 op.92

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-09 18:00:00

fin : 2024-07-09

3 Place Unterlinden

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est resafestival@tourisme-colmar.com

