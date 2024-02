Festival International de Colmar Emmanuel Pahud et les cordes du Berliner Colmar, jeudi 11 juillet 2024.

Festival International de Colmar Emmanuel Pahud et les cordes du Berliner Colmar Haut-Rhin

Attention soirée prestige ! Emmanuel Pahud et trois de ses amis de l’Orchestre philharmonique de Berlin excusez du peu ! nous invitent à un concert hors du commun.

FLÛTE EMMANUEL PAHUD

VIOLON MAJA AVRAMOVIC

ALTO JOAQUÍN RIQUELME GARCÍA

Attention soirée prestige ! Emmanuel Pahud et trois de ses amis de l’Orchestre philharmonique de Berlin excusez du peu ! nous invitent à un concert hors du commun.

Qu’il s’agisse de quatuors pour flûte et cordes de Mozart ou du célèbre Quatuor Américain de Dvorák, ici présenté dans une merveilleuse transcription pour flûte et cordes, c’est avant tout l’esprit de partage et la complicité que ces musiciens nous proposent de découvrir avec eux. Ce plaisir unique que ces instrumentistes habitués à jouer dans le plus célèbre orchestre au monde prennent à jouer de la musique de chambre ensemble.

Un plaisir assurément très communicatif !

PROGRAMME

Wolfgang Amadeus Mozart, Quatuor pour flûte et cordes n° 1 K. 285

Wolfgang Amadeus Mozart, Quatuor pour flûte et cordes n° 3 K. Anh 171/285b

Antonín Dvorák, Quatuor à cordes n° 12 op. 96 Américain B. 179 (transcription pour flûte et trio à cordes de Stephan Koncz) EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-11 20:30:00

fin : 2024-07-11

3 grand rue

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est resafestival@tourisme-colmar.com

L’événement Festival International de Colmar Emmanuel Pahud et les cordes du Berliner Colmar a été mis à jour le 2024-02-16 par Office de tourisme de Colmar