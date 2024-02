Festival International de Colmar: Deux sœurs pour une âme slave Colmar, samedi 13 juillet 2024.

Festival International de Colmar: Deux sœurs pour une âme slave Colmar Haut-Rhin

“Aussi talentueuses et précoces l’une que l’autre, Sarah et Deborah Nemtanu brillent en duo sans renoncer à leur parcours personnel, qu’elles mènent au même rythme“ Télérama

DUO NEMTANU

Quand on sait que Jean-Marie Leclair commença comme danseur, on ne s’étonne plus du caractère éminemment dansant de toute sa musique. Violoniste de génie, il ouvrit la voie à tous les grands virtuoses à venir, et son influence dépassa largement les frontières de la France Viotti profita de son legs pour produire ses propres chefs-d’œuvre et créer la technique du violon moderne… On ne s’étonne pas non plus qu’avec leurs origines d’Europe centrale, Sarah et Deborah Nemtanu aient à cœur de nous faire découvrir quelques pages parmi les plus enthousiasmantes d’Armin Kaufmann, compositeur originaire de Bucovine et violoniste prodige (il fut membre du Philharmonique de Vienne), qui comme Bartók avant lui, eut à cœur de nourrir son inspiration de la musique populaire de son pays. Toujours si émouvante, la musique klezmer nous fera quant à elle toucher du doigt la vie spirituelle (et musicale) des communautés juives d’Europe centrale.

PROGRAMME

Jean-Marie Leclair, Sonate n°5 pour 2 violons

Giovanni Battista Viotti, Duo n°3 pour 2 violons

Armin Kaufmann, Huit Duos

Béla Bartók, Extraits des 44 Duos

Duos klezmer, arrangements de A. Igudesman EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-13 18:00:00

fin : 2024-07-13

3 Place Unterlinden

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est resafestival@tourisme-colmar.com

