Festival International de Colmar Découverte jeunes artistes Nadja Dornik Colmar, lundi 8 juillet 2024.

Pour ce premier concert du cycle des 12h30, en partenariat avec le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, le festival accueille la jeune et talentueuse pianiste serbe Nadja Dornik.

PIANO NADJA DORNIK

Elle a récemment participé au Festival Chopin à Paris et le journal Le Monde a salué son interprétation du final du Concerto n°3 de Rachmaninov lors du Festival “Les arènes Lyriques” à Paris en 2023.

Lors de ce concert colmarien, la musicienne fera voyager le public de la fin du XIXème et du début du XXème siècle, avec deux compositeurs russes qui ont créé et composé en France Scriabine et Stravinsky. Nadja Dornik nous démontrera son talent dans 3 sonates de Scriabine et la transcription pour piano de l’Oiseau de feu !

PROGRAMME

A. Scriabine, Sonate op.30 n°4

A. Scriabine, Sonate op.64 n°7

A. Scriabine, Sonate op.66 n°8

I. Stravinsky, L’Oiseau de Feu, (transcrit par Guido Agosti) EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-08 12:30:00

fin : 2024-07-08

29 grand rue

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est resafestival@tourisme-colmar.com

