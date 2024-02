Festival international de Colmar Découverte jeunes artistes Federico Altare & Martin Jaspard Colmar, vendredi 12 juillet 2024.

Construit sur un programme majoritairement français, ce concert permet d’illustrer le rôle évolutif de la flûte sur deux siècles (entre le début du 19ème et la fin du 20ème siècle).

FLÛTE FEDERICO ALTARE

PIANO MARTIN JASPARD

Federico Altare et Martin Jaspard nous feront voyager à travers les différent styles de musique qui ont caractérisé la musique pour flûte et piano, l'impressionnisme de Debussy et Gaubert, le classicisme de Devienne et le post-modernisme d'André Jolivet.

Federico Altare, flûtiste émérite, a participé à des concours tels que l’ARD Music Competition à Munich, le Geneva International Competition et le Carl Nielsen Flute Competition à Odense, démontrera ici la maîtrise exceptionnelle de son instrument.

À ses côtés, Martin Jaspard, pianiste prodige à l’impressionnant palmarès, a débuté son apprentissage précoce à l’âge de 5 ans. Étudiant au CNSM de Paris, il perfectionne son talent en bénéficiant des conseils de pianiste éminents tels Claire Désert ou David Bismuth.

Deux grands artistes en devenir pour un prgramme festif !

PROGRAMME

Philippe Gaubert, Fantaisie pour flûte et piano

François Devienne, Sonata en sol Majeur op. 58, no. 5

Claude Debussy, Sonate pour violon et piano op .140 (arr. Federico Altare)

André Jolivet, Chant de Linos pour flûte et piano EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-12 12:30:00

fin : 2024-07-12

grand rue

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est resafestival@tourisme-colmar.com

