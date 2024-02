Festival International de Colmar Concerto pour une violoniste bavarde et un vidéoprojecteur par Ma Colmar, samedi 6 juillet 2024.

De la robe de sirène au maillot de foot, de Paganini à Ginette Neveu, du baroque au manga, le violon de Marina Chiche joue sur tous les terrains !

Adapté aux 3-7 ans

Sport, écologie, féminisme, la musique classique résonne avec l'actualité et se met à la portée de tous. Concerto est un seul en scène, avec des images et de la musique live, dont l'orchestration est réalisée avec la complicité d'Hortense Belhôte, comédienne et historienne de l'art experte en vulgarisation.

Début : 2024-07-06 11:00:00

fin : 2024-07-06

3 Place Unterlinden

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est resafestival@tourisme-colmar.com

