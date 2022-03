Festival international de claquettes : “Legends and friends” Saint-Marcel-l�s-Valence Saint-Marcel-l�s-Valence

Festival international de claquettes : “Legends and friends” Saint-Marcel-l�s-Valence, 16 avril 2022, Saint-Marcel-l�s-Valence. Festival international de claquettes : “Legends and friends” Espace culturel Liberté 18 place de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence

2022-04-16 20:30:00 20:30:00 – 2022-04-16 Espace culturel Liberté 18 place de la Liberté

Saint-Marcel-lès-Valence Drôme EUR Broadway débarque à Saint-Marcel-lès-Valence ! Venez découvrir les plus grands danseurs de claquettes dans un show exceptionnel. Legends and Friends est plus qu’un spectacle de claquettes… C’est un cadeau ! contact.mairie@saint-marcel-les-valence.fr +33 4 75 58 70 03 Espace culturel Liberté 18 place de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Autres Lieu Saint-Marcel-lès-Valence Adresse Espace culturel Libert� 18 place de la Libert� Ville Saint-Marcel-l�s-Valence lieuville Espace culturel Libert� 18 place de la Libert� Saint-Marcel-l�s-Valence Departement Drôme

Saint-Marcel-lès-Valence Saint-Marcel-l�s-Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-marcel-ls-valence/

Festival international de claquettes : “Legends and friends” Saint-Marcel-l�s-Valence 2022-04-16 was last modified: by Festival international de claquettes : “Legends and friends” Saint-Marcel-l�s-Valence Saint-Marcel-lès-Valence 16 avril 2022

Saint-Marcel-l�s-Valence Drôme