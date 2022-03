FESTIVAL INTERNATIONAL DE CHANT CHORAL – MINES EN CHOEURS Rédange Rédange Catégories d’évènement: Moselle

Rédange Moselle Rédange Après le succès de la huitième édition d’avril 2019, l’annulation de 2020 et la régionalisation de 2021 pour cause de Covid, le Comité du Festival et le Choeur d’hommes “Les Voix de l’Est” ont le plaisir de vous annoncer que le prochain Festival de chant choral “Mines en Choeurs” redeviendra international et se déroulera à Aumetz et environs du vendredi 22 avril au dimanche 24 avril 2022. Nous invitons les Choeurs tant nationaux qu’internationaux à venir nous rejoindre pendant ce week-end de chants amateurs. Eglise Saint Brice 10 rue du Général de Gaulle Rédange

