Aumetz Moselle Aumetz Notre association Mines en Chœurs s’était engagée pendant le premier confinement à donner un concert dédié aux personnels soignants de l’hôpital Bel-Air de Thionville. Nous l’avons transformé en un festival de 3 jours et 4 concerts dont les entrées seront reversées à ces mêmes personnels soignants.

Avec la participation des groupes :

– Les Joyeux Compagnons

– Emyo et Cantilys

– les Voix de l’Est (chants italiens uniquement) Les Voix de l’Est l’Est» a été fondé en 2014 au sein de l’association «Mines en Choeurs».

Il interprète des chants du monde, traditionnels et populaires, en slovène, croate, dalmate, russe, italien, sarde, sicilien, anglais, gaëlique, basque, cajun & français (un tout petit peu).

Il donne une douzaine de concerts par an, en Lorraine, bien sûr, mais également ailleurs en France (Bourgogne, Vienne, Cantal, Nord, Pays Basque) et en Europe (Irlande, Ecosse, Slovénie, Croatie, Italie, Luxembourg, Belgique, Suisse). Gratuit pour tous les soignants. mlebrun5@orange.fr +33 6 42 89 31 64 https://www.festivalminesenchoeurs.com/ Association Mines en Choeurs

