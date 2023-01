Festival International de Bridge Deauville, 20 juillet 2023, Deauville .

Festival International de Bridge

2 rue Edmond Blanc Casino Barrière Deauville Deauville Calvados Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc

2023-07-20 – 2023-07-29

Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc

Deauville

Calvados

Véritable référence internationale, le Festival Mondial de Bridge de Deauville réunit 1300 bridgeurs venus du monde entier et de tous niveaux, du champion du monde à l’amateur. L’occasion rêvée pour chacun de côtoyer les pus grands champions et d’assouvir sa passion.

Les tournois :

20 juillet : tournoi normand

21 au 23 juillet : Open Barrière par paires

24 au 26 juillet : tournoi par équipes

25 et 26 juillet : Trophée 3e et 4e séries

27 juillet : IMP (International Match Points) par paires

28 et 29 juillet : Mixte Afer (ou dames)

Véritable référence internationale, le Festival Mondial de Bridge de Deauville réunit 1300 bridgeurs venus du monde entier et de tous niveaux, du champion du monde à l’amateur. L’occasion rêvée pour chacun de côtoyer les pus grands champions et d’assouvir sa passion.

Les tournois :

20 juillet : tournoi normand

21 au 23 juillet : Open Barrière par paires

24 au 26 juillet : tournoi par équipes

25 et 26 juillet : Trophée 3e et 4e séries

27 juillet : IMP (International Match Points) par paires

28 et 29 juillet : Mixte Afer (ou dames)

Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville

dernière mise à jour : 2023-01-05 par