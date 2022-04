Festival International de Bridge Deauville Deauville Catégories d’évènement: Calvados

Deauville

Festival International de Bridge Deauville, 21 juillet 2022, Deauville. Festival International de Bridge Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville

2022-07-21 – 2022-07-29 Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc

Deauville Calvados Véritable référence internationale, le Festival Mondial de Bridge de Deauville des bridgeurs venus du monde entier et de tous niveaux, du champion du monde à l’amateur, pour 4 grands tournois. L’occasion rêvée pour chacun de côtoyer les pus grands champions et d’assouvir sa passion. Le programme

21 juillet – tournoi normand par paire

22, 23, 24 juillet – Tournoi par paire open

25, 26, 27 juillet – Tournoi par équipe

