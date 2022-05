Festival International de bridge Antibes Antibes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Le festival international de bridge accueille chaque année l'élite d'une discipline qui a fait de cette manifestation la première d'Europe et l'une des plus importantes au monde. Ce sont en tout plus de mille bridgeurs qui s'affrontent.

