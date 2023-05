Festival International de Blues, Rock & Roll Et Swing Paris 13ème Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Festival International de Blues, Rock & Roll Et Swing Paris 13ème, 2 juin 2023, Paris. Du vendredi 02 juin 2023 au dimanche 04 juin 2023 :

.Tout public. gratuit Tous les événements en journée et en extérieur sont gratuits. Les cours de danse et les concerts du soir sont payants. Pendant trois jours, le 13e arrondissement se plonge de 10h à 3h du matin, dans l’histoire du jazz et devient la capitale du swing.

Imaginez la Ville Lumière transportée dans les meilleurs moments des années 20/50… à ne rater sous aucun prétexte ! 3 JOURS POUR VIVRE « SWING » ! Le festival en chiffres

40 Concerts et DJ sets

18 Cours de danse chaque jour

3 Grands bals swing et rock & roll

1 Danseur international invité

1 Piscine Joséphine Baker + solarium

1 Bal à Joséphine en plein air en bord de Seine

1 Concours d’élégance voitures de collection

1 Road Show

1 Exposition voitures anciennes et Harley Davidson Cette belle énergie se propagera, dans les restaurants, les bars, les lieux de concerts ainsi qu’aux terrasses des cafés, dans un esprit festif et convivial Cours de Danse : Lindy Hop, Charleston, Balboa, Claquettes, Jazz Roots, Shag Toutes les activités se déroulant en extérieur et en journée seront gratuites TOUT LE PROGRAMME Paris 13ème 13è arrondissement 75013 Paris Contact : https://www.fibresdeparis.com/ 0156619595 https://www.facebook.com/fibresdeparis https://www.facebook.com/fibresdeparis https://www.helloasso.com/associations/fibres-de-paris/evenements/fibres-de-paris-1

