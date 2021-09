Festival International Africain des Performances (F.I.A.P) En ville, 25 septembre 2021, Bordeaux.

La Compagnie MALOBA lance le Festival International Africain des Performances (F.I.A.P) dans Bordeaux et ses environs. L’édition 0 du F.I.A.P, parrainée par Cheikh Tijaan Sow, mettra en lumière des talents et des performances contemporaines et pluridisciplinaires inédites, du continent africain et des Caraïbes. Les Artistes Khady Sarr, Mbongo Tshala, Eddy Ekete, Christian Bena Toko et Alain M’bakob feront vibrer la ville de Bordeaux ! **Informations pratiques :** > Date : samedi 25 septembre 2021 > Horaires : de 18h à 23h > Tarif : Gratuit > Adresse mail : [[maloba.compagnie2020@gmail.com](mailto:maloba.compagnie2020@gmail.com)](mailto:maloba.compagnie2020@gmail.com) > Facebook : [https://www.facebook.com/cie.maloba.5](https://www.facebook.com/cie.maloba.5) > Instagram : [https://www.instagram.com/f.i.a.p.2021/](https://www.instagram.com/f.i.a.p.2021/)

