Festival Interfolk Madagascar dimanche 24 juillet Saint-Pal-de-Mons Saint-Pal-de-Mons Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Pal-de-Mons

Festival Interfolk Madagascar dimanche 24 juillet Saint-Pal-de-Mons, 24 juillet 2022, Saint-Pal-de-Mons. Festival Interfolk Madagascar dimanche 24 juillet

place de l ‘Eglise Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire

2022-07-24 – 2022-07-24 Saint-Pal-de-Mons

Haute-Loire Saint-Pal-de-Mons Au programme : défilé de rue et concert à la Maison de Retraite en fin de matinée ; défilé de rue et spectacle de chants et danses à partir de 20h30 en soirée, dans le Parc Sarrand ou Place de l’Église. +33 4 71 75 06 60 Saint-Pal-de-Mons

dernière mise à jour : 2022-07-12 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Pal-de-Mons Autres Lieu Saint-Pal-de-Mons Adresse place de l 'Eglise Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire Ville Saint-Pal-de-Mons lieuville Saint-Pal-de-Mons Departement Haute-Loire

Festival Interfolk Madagascar dimanche 24 juillet Saint-Pal-de-Mons 2022-07-24 was last modified: by Festival Interfolk Madagascar dimanche 24 juillet Saint-Pal-de-Mons Saint-Pal-de-Mons 24 juillet 2022 place de l 'Eglise Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire

Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire