du lundi 19 juillet 2021 au dimanche 25 juillet 2021

**InterFolk** est une association qui a pour but d’organiser et produire un festival folklorique international chaque été au Puy-en-Velay et dans diverses villes du département de la Haute-Loire et de la Lozère. Près de 300 artistes venus des cinq continents vous présentent leur folklore et leurs traditions populaires sous la forme de spectacles de danses et musiques folkloriques, de défilés et d’animations de rues. A l’issue des animations, échangez avec les danseurs, les chanteurs, les musiciens et vivez une expérience humaine inoubliable. Mélange subtil de parfums, de couleurs et de rythmes dépaysants, improvisez votre voyage autour du monde durant le festival. Infos et réservations sur le site officiel : [www.interfolk.fr](http://interfolk.fr/)

Ancienne Ecole Jules Ferry | Le Puy en Velay, Le Puy-en-Velay, Haute-Loire



