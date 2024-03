Festival interculturel Complexe sportif Marcel Sauvage Notre-Dame-de-Bondeville, vendredi 24 mai 2024.

Festival interculturel Festival interculturel 24 – 26 mai Complexe sportif Marcel Sauvage Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-24T18:30:00+02:00 – 2024-05-24T19:30:00+02:00

Fin : 2024-05-26T10:30:00+02:00 – 2024-05-26T17:00:00+02:00

Pour la seconde édition, l’événement se tiendra du 24 au 26 mai 2024 au Complexe sportif Marcel Sauvage et mettra en avant d’autres pays du monde comme l’Espagne, le Portugal ou le Maroc. Le festival voit plus grand et a bonifié sa programmation par rapport à l’an dernier.

C’est un moment d’échange et de partage avec un programme éducatif, culturel et social, à travers différentes activités et festivités mettant en valeur la richesse du patrimoine et de la diversité culturelle : expositions, défilés, dégustations culinaires, sport, musique, etc.

Complexe sportif Marcel Sauvage 4, rue Victor Hugo 76960 Notre Dame de Bondeville Notre-Dame-de-Bondeville 76960 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 82 35 00 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@ville-nd-bondeville.fr »}]