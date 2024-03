Festival Interculturel Afoulki Rue du Couvent des Minimes Blaye, samedi 28 septembre 2024.

Festival Interculturel Afoulki Rue du Couvent des Minimes Blaye Gironde

Afoulki lance son quatrième festival inter-culturel les samedi 28 et dimanche 29 Septembre 2024 au sein de la citadelle de Blaye.

2 jours de fêtes, de concerts, de spectacles de danse, d’initiations gratuits.

Venez nombreux et nombreuses, il y a de la place pour tous.

Et comme le dit le Président « Peace and Love » .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-28

fin : 2024-09-29

Rue du Couvent des Minimes Couvent des Minimes

Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine afoulkifrance@gmail.com

L’événement Festival Interculturel Afoulki Blaye a été mis à jour le 2024-03-02 par OT Blaye