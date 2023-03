Festival Interceltique – Saint Patrick Centre Jean-Jaurès Aureilhan Aureilhan Catégories d’Évènement: Aureilhan

PROGRAMME :

19h30 Ouverture de la billetterie

20 h Concerts avec les groupes «Desmans Piers », « Daël » « Talweg » et danses irlandaise avec « l’amicale des Celtes de Bigorre ». Restauration rapide : assiettes charcuterie/fromage, crêpes, boisson Tarif unique à 6€ (gratuit pour les moins de 13 ans). Le Festival Interceltique revient pour une 5ème édition, afin de fêter la Saint Patrick.

Cette manifestation doit être un moment d’échange entre la culture Celtique, et les autres cultures régionales. Elle se doit d’être un lien interactif Interculturel, Interceltique et Intergénérationnel. Centre Jean-Jaurès AUREILHAN Aureilhan

