Festival Interceltique Lorient Lorient, lundi 12 août 2024.

Ils sont plus de 750 000 chaque année, à monter à bord du Lorient Express. Pas d’affaires à résoudre ici, mais la crème des musiques celtiques à déguster dans la joie et la bonne humeur. Terminus, tout le monde descend au plus grand festival de musique celtique de Bretagne. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-12

fin : 2024-08-18

Rue Pierre Guergadic

Lorient 56100 Morbihan Bretagne festival@festival-interceltique.com

