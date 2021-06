Lorient Lorient Lorient, Morbihan Festival Interceltique de Lorient Lorient Lorient Catégories d’évènement: Lorient

Morbihan

Festival Interceltique de Lorient Lorient, 6 août 2021-6 août 2021, Lorient. Festival Interceltique de Lorient

du vendredi 6 août au dimanche 15 août à Lorient

Le **Festival Interceltique de Lorient** aura bien lieu cet été. Depuis la rentrée 2020 les équipes ont travaillé sur une adaptation des espaces d’accueil du public en accès libre, et des salles de concerts ont été analysées pour construire, avec de l’anticipation, un projet qui devrait respecter les normes sanitaires et garantir la protection des artistes, des festivaliers et des bénévoles. Plus de 200 concerts, 4500 artistes seront présents à Lorient pour célébrer l’année de la Bretagne, avec des rendez-vous incontournables comme la Grande Parade des Nations Celtes, le spectacle « Nuit Interceltique », le Championnat des Bagadoù… [Découvrez le programme sur le site officiel.](https://www.festival-interceltique.bzh/) L’année de la Bretagne et les 50 ans du FIL – le plus grand rassemblement des cultures celtes à Lorient Lorient Rue Pierre Guergadic, 56100 Lorient Lorient Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-06T17:00:00 2021-08-06T23:59:00;2021-08-07T17:00:00 2021-08-07T23:59:00;2021-08-08T17:00:00 2021-08-08T23:59:00;2021-08-09T17:00:00 2021-08-09T23:59:00;2021-08-10T17:00:00 2021-08-10T23:59:00;2021-08-11T17:00:00 2021-08-11T23:59:00;2021-08-12T17:00:00 2021-08-12T23:59:00;2021-08-13T17:00:00 2021-08-13T23:59:00;2021-08-14T17:00:00 2021-08-14T23:59:00;2021-08-15T17:00:00 2021-08-15T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Lorient, Morbihan Étiquettes évènement : Autres Lieu Lorient Adresse Rue Pierre Guergadic, 56100 Lorient Ville Lorient lieuville Lorient Lorient