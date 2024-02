Festival Interactions 5 Cellier de Clairvaux Dijon, mardi 20 février 2024.

Pour sa cinquième édition, le festival Interactions revient pour réchauffer et animer les cœurs.

Interactions , c’est un événement d’une semaine, évolutif et pluridisciplinaire.

Une réunion d’artistes locaux et nationaux venus partager et vous faire découvrir l’art sous toutes ses formes.

Un cocktail explosif mêlant arts visuels (au travers d’une exposition permanente mapping, dessin, peinture, illustration, photographie… ou de flash tattoos), arts du spectacle (concerts, DJ sets…) et fripe (vêtements vintage), le tout au sein d’un site patrimonial historique le Cellier de Clairvaux.

Situé au centre-ville de Dijon, le Cellier de Clairvaux est l’écrin accueillant plus de 40 artistes sur 5 journées thématiques pour permettre à tous•tes de vibrer

JOUR 1 Mardi 20 février Afro/world

18h 20h30 Nouchine (Dijon) DJ set

20h30 21h Grupo Social Club (Dijon) Concert

21h 22h Iman (Dijon) Concert

22h 00h00 Lorkestra (Marseille) DJ set

JOUR 2 Mercredi 21 février Dub

Programmation avec Skanky Yard

18h 20h Stand Skanky Yard Records (Dijon)

18h 21h Waraba Sound (Dijon) Selecta

21h 22h Roots Raid (Tours) Live

22h 00h00 Dubatriation Sound System (Dijon) Selecta

JOUR 3 Jeudi 22 février Soul / funk

18h 20h15 Jayrom (Dijon) DJ set

20h15 21h Le blind test de Sparse (Dijon)

21h 22h 4 On The Flex (Rouen) Concert

22h 00h00 Naux (Lyon) DJ set

JOUR 4 Vendredi 23 février Hip-hop

18h 20h30 K-Lim & Dee Juli’one (Dijon) DJ set

20h30 21h00 Freestyle rap

21h00 22h00 Infinit’ (Nice) Concert

22h00 00h00 Pump (Dijon) DJ set

JOUR 5 Samedi 24 février Electro

16h 20h Plug Vintage et Flash Day Tattoo avec Scylla Tattoo (Dijon)

18h 00h00 Pa Ro, Iatch, Ketbi & DJ Sub Aru (Dijon) DJ & Live sets

Infos pratiques

Bar et restauration sur place en partenariat avec Malinalli

Ouverture de 18h à 00h00 (et 16h le samedi)

Mardi Gratuit

Mercredi, jeudi, vendredi, samedi Entrée 5€

Billetterie sur place

Espèces et CB acceptés

Scéno by ExLumina .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 18:00:00

fin : 2024-02-24

Cellier de Clairvaux 27 Boulevard de la Trémouille

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté chkt.events@gmail.com

