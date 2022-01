Festival Interactions #3 Dijon, 26 février 2022, Dijon.

Festival Interactions #3 Cellier de Clairvaux 27 Boulevard de la Trémouille Dijon

2022-02-26 14:00:00 – 2022-02-27 Cellier de Clairvaux 27 Boulevard de la Trémouille

Dijon Côte-d’Or

3 5 EUR CHKT est une association regroupant des passionnés d’art et plus particulièrement de musique. Lancée en 2015 par quelques dijonnais, l’association est née d’une volonté commune de ses membres d’animer la ville de Dijon et ses alentours au travers d’événements aux thématiques artistiques et culturelles. Ainsi, toute l’équipe se mobilise continuellement pour faire naître de beaux projets, c’est notamment le cas du festival «Interactions» :

«Interactions», c’est un événement d’une semaine, évolutif et pluridisciplinaire, une réunion d’artistes et d’acteurs locaux, nationaux et internationaux venus partager et faire découvrir l’art sous toutes ses formes. Un cocktail explosif mêlant arts visuels et arts du spectacle, le tout au cœur d’un site patrimonial classé : le Cellier de Clairvaux.

Fidèles à l’esprit et à l’identité de cette manifestation, les interactions se succèderont sur 5 journées aux thématiques variées, que l’on soit petit ou grand. Au programme tout au long de la semaine : ateliers artistiques, initiation aux musiques électroniques, vente de vinyles, battle de dessin et de danse, mapping, concerts, dj sets…

Tous les jours à partir de 17h (et 14h le samedi), les visiteurs pourront également parcourir l’exposition permanente et rencontrer les artistes présents. Un mélange de pratiques associant peinture, dessin, illustration, photographie et bien d’autres curiosités qui nourriront le lieu et témoigneront de leur inspiration. Interactions se veut être un lieu de partage et d’échange qui existe au travers de multiples collaborations, comme c’est le cas cette année avec Sabotage, Zutique Productions, Ojika-Hifi et Les Cocottes.

chkt.events@gmail.com http://chkt.fr/

