Festival Inouih Sochaux

Sochaux 25600 Sochaux EUR

Venez découvrir un robot géant transformer, réalisé à partir d'une 3008, une exposition de véhicules Sbarro à hydrogène et autonome, un espace E-peri&school dédié à la programmation informatique, à l'impression 3D et à la libre manipulation,. Plus de 20 stands seront également pour présenter les projets innovants du futur territoire et de nombreuses animations de réalité virtuelle… 3 mini-conférences auront également lieu à 14h30, 15h30 et 16h30.

https://www.festival-inouih.fr/

Matten Lab 2 rue du stade Sochaux

