Festival Induction – Vole, petit avion, vole !, 3 septembre 2022, .

Festival Induction – Vole, petit avion, vole !



2022-09-03 14:30:00 – 2022-09-03 15:30:00

8 EUR Mise en scène : Sufo-Sufo. Scénographie : Clémence Thierry.

Aide dramaturgique : Valentine Cohen.

Kodja, l’adolescente de “Vole…” veut exister pour être contagieuse ; elle n’est foncièrement pas d’accord avec le prêt-à-penser (ou plutôt à ne pas penser) qu’on nous propose; elle veut tenter le temps de son passage sur la terre de sortir de ce “on”, de l’abîmer pour qu’il respire, que les gens aient à nouveau envie de mordre et peut-être d’embrasser.

Grâce à l’avion qu ‘elle demande à son frère d’inventer. Elle voudrait aller jusqu’aux confins de l’univers. L’exploration autour du texte, construit sur la soif de cette adolescente, sera comme une chorégraphie des silences et des voix, une géographie affective des personnages, mettant également en scène le conflit entre l’individu et le monde, le rêve et la réalité, l’enfance et la vie.

©AVT_SUFO-SUFO_9955

