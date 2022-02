Festival Induction Samonac, 15 avril 2022, Samonac.

Festival Induction Samonac

2022-04-15 – 2022-04-17

Samonac Gironde Samonac

La Compagnie de théâtre, vidéo et chant Mata-Malam propose pour le quatrième mois de l’année un rendez-vous ensoleillé autour de spectacles vivants, de projections filmiques, de musiques, de chants et surtout d’humanité ! Dans un joli mélange de générations, de cultures et de nationalités, nous nous retrouverons pour une 4ème fois, afin de faire monde, d’ouvrir nos consciences et de partager nos belles diversités.

Ce temps de rencontre humaniste autour d’artistes locaux et internationaux (teaser) aura lieu le 14 Avril au cinéma le Zoétrope à Blaye (pour une avant-première) et les 15, 16 et 17 Avril à Samonac.

Cette année 2022 compte double, puisqu’en plus de l’édition d’Avril, la 5ème édition du festival Induction est prévue pour Septembre 2022 (du 1er au 4).

+33 6 95 44 63 95

Festival Induction

Samonac

