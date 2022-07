Festival Induction – La vie rêvée des philosophes

Festival Induction – La vie rêvée des philosophes, 4 septembre 2022, . Festival Induction – La vie rêvée des philosophes



2022-09-04 16:00:00 – 2022-09-04 17:00:00 12 EUR Il s’agit d’un texte humoristique dont la première intention est de faire rire. Savez-vous qu’Arthur Schopenhauer a souri pour la première fois en 1818, et que

Démocrite est mort de rire ? Que Spinoza s’est fait remarquer en demandant, enfant, au rabbin : « Si Dieu existe, à quoi ça sert de croire en Lui. » Il s’agit d’un texte humoristique dont la première intention est de faire rire. Savez-vous qu’Arthur Schopenhauer a souri pour la première fois en 1818, et que

Démocrite est mort de rire ? Que Spinoza s’est fait remarquer en demandant, enfant, au rabbin : « Si Dieu existe, à quoi ça sert de croire en Lui. » Il s’agit d’un texte humoristique dont la première intention est de faire rire. Savez-vous qu’Arthur Schopenhauer a souri pour la première fois en 1818, et que

Démocrite est mort de rire ? Que Spinoza s’est fait remarquer en demandant, enfant, au rabbin : « Si Dieu existe, à quoi ça sert de croire en Lui. » ©lortet dernière mise à jour : 2022-07-26 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville