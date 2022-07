Festival Induction – Immaculée

Festival Induction – Immaculée, 4 septembre 2022, . Festival Induction – Immaculée



2022-09-04 14:30:00 – 2022-09-04 15:45:00 8 EUR « Nous voulons activer la fonction cathartique du théâtre. Transmuter le mal par la poésie politique. Immaculée traverse guerres et génocides. Le viol comme arme de guerre. Le viol qui assassine la structure de la société. Qui inocule le virus de la honte. Transmuter le

mal par la poésie politique. Comment témoigner ? Ce sera un chant. Un chant, commençant par le cru de la vie. La violence de la vie en guerre. Faire lumière sur les agissements qui renversent les valeurs premières. Afin que résonnent les questions. Résolument vertical, de la fragilité des mots à l’épaisseur du silence, ce monologue polyphonique est également une prière pour le repos des morts, une injonction d’amour aux vivants. Parler pour apprendre à parler. Parler pour le chant qui donne renaissance. » « Nous voulons activer la fonction cathartique du théâtre. Transmuter le mal par la poésie politique. Immaculée traverse guerres et génocides. Le viol comme arme de guerre. Le viol qui assassine la structure de la société. Qui inocule le virus de la honte. Transmuter le

mal par la poésie politique. Comment témoigner ? Ce sera un chant. Un chant, commençant par le cru de la vie. La violence de la vie en guerre. Faire lumière sur les agissements qui renversent les valeurs premières. Afin que résonnent les questions. Résolument vertical, de la fragilité des mots à l’épaisseur du silence, ce monologue polyphonique est également une prière pour le repos des morts, une injonction d’amour aux vivants. Parler pour apprendre à parler. Parler pour le chant qui donne renaissance. » « Nous voulons activer la fonction cathartique du théâtre. Transmuter le mal par la poésie politique. Immaculée traverse guerres et génocides. Le viol comme arme de guerre. Le viol qui assassine la structure de la société. Qui inocule le virus de la honte. Transmuter le

mal par la poésie politique. Comment témoigner ? Ce sera un chant. Un chant, commençant par le cru de la vie. La violence de la vie en guerre. Faire lumière sur les agissements qui renversent les valeurs premières. Afin que résonnent les questions. Résolument vertical, de la fragilité des mots à l’épaisseur du silence, ce monologue polyphonique est également une prière pour le repos des morts, une injonction d’amour aux vivants. Parler pour apprendre à parler. Parler pour le chant qui donne renaissance. » Mata Malam dernière mise à jour : 2022-07-26 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville