Festival Induction – Comme une goutte d’eau dans un sac à main, 3 septembre 2022, .

Festival Induction – Comme une goutte d’eau dans un sac à main



2022-09-03 17:30:00 – 2022-09-03 17:55:00

EUR 6 Une femme drôle et touchante revisite certains travers de notre société et recherche sa place dans le monde en tant que personne fragile et émotive.

Clown réaliste aux allures de femme moderne, elle est prise au piège dans l’absurde solitude de son quotidien et nous dévoile ses faiblesses et ses vertiges avec humour. Entre folie douce et besoin de tendresse, ce numéro de cirque apparaît comme une brèche de vie dans laquelle l’enfance se dessine d’un regard poétique et le présent nous parvient comme une tragi-comédie.

©cirkoblik

