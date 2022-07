Festival Induction – Atterrir, 3 septembre 2022, .

Festival Induction – Atterrir



2022-09-03 16:00:00 – 2022-09-03 17:15:00

8 EUR « Atterrir »

Part d’une enquête : où est notre enfance, notre bout de terre, notre futur ?

De fortes rencontres ont eu lieu : avec des personnes ayant vécu pertes et quêtes de

terres, avec des jeunes adolescents en recherche d’identité et de place dans le monde d’aujourd’hui, avec un récit (« Le garçon qui voulait dormir » d’A. Appelfeld) et, enfin, avec le Krump, cette danse urbaine née de la nécessité de dessiner un territoire à ceux qui n’en ont pas.

De cette enquête a surgit un solo tout public dès 10 ans, tant inspiré du réel documentaire que de la poésie.

©Clea-Mbaki-Mabolia-scaled

