du samedi 5 mars au dimanche 6 mars à Le Temps des Cerises

**INDIE GAME NATION** ——————— ### Rencontres du jeu-vidéo indépendant « Indie Game Nation est le premier salon pour les indépendants, par des indépendants, qui réunit la grande famille des joueurs, des studios, de la presse et des influenceurs dans un même lieu, sous une même bannière ». Dans un esprit familial et convivial, venez découvrir et tester les jeux de dizaines de studios indépendants ! Plus d’informations sur ig-nation.com

Festival du jeux vidéo indépendant Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

2022-03-05T10:00:00 2022-03-05T23:59:00;2022-03-06T00:00:00 2022-03-06T19:00:00

