Festival Indétour, le samedi 11 juin à 20:30

Actif depuis 2016, année où il rencontre ses premiers succès sur les réseaux sociaux avec une série de freestyles, Toksa avait déjà commencé à affiner son style depuis ses années de lycée. Il se fait connaître du grand public ouest africain en 2017 lors d’ une collaboration avec AMZY et SMARTY sur le titre « En même temps ». Ce premier titre lui vaut une reconnaissance immédiate des professionnels de la musique qui se laissent convaincre par l’ originalité et le savoir-faire de TOKSA, à commencer par la maison de production DESTINY PROD qui repère son énergie dès le début de l’ enregistrement du titre. Armé de passion, d’ endurance et de détermination, TOKSA enchaîne ensuite une série de singles qui séduisent tous le public. En février 2020, il sort son premier album « Volontaire« . Son pseudonyme lui vient d’ un sobriquet populaire : toksa (littéralement « dis-lui » en mooré) désigne une personne qui parle peu mais qui dit haut ce qu’ elle pense. Un nom qui définit particulièrement le caractère de l’ artiste mais aussi son style musical. Toksa pratique un rap qui se veut libre ; un rap qui n’est pas cloîtré dans des règles ou des principes prédéfinis, mais que l’ artiste estime au contraire perméable, flexible et dépouillé de toute contrainte. Cet objectif et cette rigueur artistique dessine son identité musicale et reflète sa personnalité : un argot bien rodé, de l’ironie, un humour habile, des symphonies parlés-rapées-chantées, de la profondeur ou de la légèreté, en somme : une empreinte Toksa.

Wendbé Timothée SOUBEIGA, aka TOKSA, est un jeune artiste rappeur Burkinabè.

Festival Indétour AV de la Foire-aux-Vins, 68000 Colmar Colmar Haut-Rhin



2022-06-11T20:30:00 2022-06-11T22:00:00