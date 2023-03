Festival In Off Saint-Pourçain-sur-Sioule Catégories d’Évènement: Allier

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Festival In Off, 13 juillet 2023, Saint-Pourçain-sur-Sioule

2023-07-13 – 2023-07-15

Allier Le Festival In Off est un festival international de danse et musique traditionnelles et contemporaine, de tous horizons ; il a pour but de promouvoir aussi bien des associations et groupes locaux que des artistes professionnels. leila.dupzam@orange.fr +33 6 24 03 12 82 Saint-Pourçain-sur-Sioule

