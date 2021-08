Festival « Impulsions Femmes » – « le féminisme : un mouvement de libération des femmes et… des hommes ? » Niort, 15 septembre 2021, Niort.

Festival « Impulsions Femmes » – « le féminisme : un mouvement de libération des femmes et… des hommes ? » 2021-09-15 – 2021-09-19

Niort Deux-Sèvres

14è édition autour de la question masculine dont le parrain est Cédric Doumbé, champion international de kickboxing et engagé auprès de la Maison des femmes de St-Denis (Seine-St-Denis) et la marraine : la génicologue-obstétricienne Ghada Hatem, fondatrice de la Maison des femmes. Expos, tables rondes, spectacles… Lancement festif et gourmand à l’Ilôt Sauvage (Port Boinot), le mercredi 15 septembre, à 19h.

Tout le programme sur impulsionsfemmes.fr. Sur réservation.

