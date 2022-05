Festival IMPERCEPTIBLES Studio des Ursulines Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Festival IMPERCEPTIBLES Studio des Ursulines, 1 juin 2022, Paris. Le mercredi 01 juin 2022

de 14h15 à 15h15

. payant

Le Festival IMPERCEPTIBLES est basé sur des soirées secrètes, il aura lieu simultanément à Paris et à Budapest, du 1er au 11 juin 2022. IMPERCEPTIBLES c’est aussi pour le jeune public ! Le Festival IMPERCEPTIBLES est basé sur des soirées secrètes, il aura lieu simultanément à Paris et à Budapest. Le festival propose une programmation jeune public à voir dès 7 ans !

Alors rendez-vous le mercredi 1er juin et le 8 juin à 14h15 au Studio des Ursulines pour découvrir un programme de courts métrages européens inédits, au tarif unique de 5 euros ! PS : Participer aux jeux mystères, en fin de séances, pour gagner les cadeaux. En savoir plus sur le festival Imperceptibles lance sa première édition du 1e au 11 juin à Paris et Budapest Le festival Imperceptibles c’est quoi ?

C’est un festival de cinéma (mais pas que!) dont la programmation reste secrète sauf pour les Imperceptibles qui auront trouvé les planques.

Pour participer aux soirées il faut trouver, grâce à l’appli, les planques cachées dans la ville. Celles-ci ouvrent un jeu en Réalité Augmentée lié à l’univers des films et des soirées.

Le festival est accessible à tous.tes, gratuit pour celleux qui ont le Pass Culture et avec un tarif unique à 6euros par soirée (avec projection, animations, jeux, after..) et 5 euros au Studio des Ursulines. Ouverture du parcours pour trouver les planques, faire la Réalité Augmentée et accéder à la billetterie le 1er mai Studio des Ursulines 10 rue des Ursulines 75005 Paris Contact : https://www.studiodesursulines.com/film/festival-imperceptibles/ 0156811520 info@sudiodesursulines.com https://www.facebook.com/studiodesursulines https://www.facebook.com/studiodesursulines https://www.studiodesursulines.com/film/festival-imperceptibles/

