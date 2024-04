Festival Impact ! Maison de l’étudiant Le Havre, mardi 2 avril 2024.

Le festival Impact ! revient pour sa deuxième édition, du 2 au 4 avril, avec une programmation résolument féminine et féministe.

Après une première édition réussie en avril 2023, le festival Impact ! offrira à nouveau une plateforme unique aux étudiants, à la communauté universitaire et plus largement au public havrais pour explorer et apprécier les multiples facettes des cultures urbaines. Véritables symboles de mixité sociale et artistique, les cultures urbaines seront ainsi à l’honneur où la vitalité et la créativité de la culture urbaine se déploieront sous toutes leurs formes.

Pour cette seconde édition organisée par le service culturel de l’Université Le Havre Normandie, la programmation est résolument féminine et féministe puisque des artistes et intervenantes viendront questionner et promouvoir les cultures urbaines et les représentations des femmes dans les cultures urbaines. Qu’elles soient artistes ou muses, les femmes peinent à trouver une place légitime et égale à celles des hommes.

Les artistes invitées permettront de faire découvrir plusieurs champs artistiques des cultures urbaines, de rendre compte de la création prolifique dont elles font preuve et pourront témoigner de la résilience des femmes à devenir artiste et à défendre une égalité de pratiques artistiques et culturelles dans les cultures urbaines. Parmi elles, vous retrouverez Vicky R, Petite Poissone, Benjamine Weill, Le Z, ICAPS&JADE et Marion Desquenne.

Au programme

Le mardi 2 avril

– de 12h à 14h initiation et démo de skate avec Ultra Skate Club

Esplanade de l’Université

– de 18h à 19h30 Atelier Street Art avec Petite Poissone Création et collage de textes. Sur inscription à service.culturel@univ-lehavre.fr

– à 19h30 Ciné pop-corn Bande de skateuses de Marion Desquenne

Le mercredi 3 avril

– à 12h30 Performance dansée d’ICAPS&Jade

– de 17h à 18h30 Atelier hip-hop avec ICAPS&Jade. Sur inscription à service.culturel@univ-lehavre.fr

Le jeudi 4 avril

– à 12h30 Performance dansée d’ICAPS&Jade

– de 17h à 18h30 Atelier hip-hop avec ICAPS&Jade. Sur inscription à service.culturel@univ-lehavre.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02

fin : 2024-04-04

Maison de l’étudiant 50 Rue Jean-Jacques Rousseau

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie service.culturel@univ-lehavre.fr

L’événement Festival Impact ! Le Havre a été mis à jour le 2024-03-29 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie