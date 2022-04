Festival Iminente @Marseille Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 2e Arrondissement

Festival Iminente @Marseille Marseille 2e Arrondissement, 20 mai 2022, Marseille 2e Arrondissement. Festival Iminente @Marseille Musée des Civilisations d’Europe et Méditerranée Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement

2022-05-20 – 2022-05-21 Musée des Civilisations d’Europe et Méditerranée Mucem 7 Promenade Robert Laffont

En mai, le Mucem prend l'accent portugais !



Avec 100 Blaze, Vhils, Wasted Rita, Firmeza + Moesha 13, Batida, Shaka Lion, Pedrita, Mohamed Lamouri, Scúru Fitchádu, Caroline Mesquita, MaisMenos, Fado Bicha, Mourad, Tristany, Gisela João, Rita Vian, Le Bon Air DJ… Le festival Iminente pose ses valises à Marseille pour deux jours et deux soirs de fête autour des cultures urbaines. https://www.mucem.org/programme/exposition-et-temps-fort/festival-iminente-marseille En mai, le Mucem prend l’accent portugais !



Basé à Lisbonne, le festival Iminente pose ses valises à Marseille pour deux jours et deux soirs de fête autour des cultures urbaines : concerts, expositions, performances, spectacles, conférences, gastronomie, sports… Iminente se déploie dans tous les espaces extérieurs du fort Saint-Jean.



Cette programmation particulièrement riche fait la part belle aux artistes émergents, pour la plupart originaires de France et du Portugal. Le principe fondamental du festival ? À Iminente, il n’y a pas de tête d’affiche !



Installations, graff, street art… Avec Iminente, les arts de la rue métamorphosent les espaces du Mucem !



Hip-hop, rock, punk, dancehall, électro… Les musiques urbaines se déploient sur quatre scènes, du J4 au fort Saint-Jean !



Avec 100 Blaze, Vhils, Wasted Rita, Firmeza + Moesha 13, Batida, Shaka Lion, Pedrita, Mohamed Lamouri, Scúru Fitchádu, Caroline Mesquita, MaisMenos, Fado Bicha, Mourad, Tristany, Gisela João, Rita Vian, Le Bon Air DJ… Musée des Civilisations d’Europe et Méditerranée Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement

