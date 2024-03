Festival Imagi’Nieul, fête de la marionnette Place Émile Foussat Nieul, jeudi 4 juillet 2024.

Festival Imagi’Nieul, fête de la marionnette Place Émile Foussat Nieul Haute-Vienne

Cette année, la 16ème édition du festival de marionnette Imagi’Nieul se décline par les 5 sens. Spectacles pour les jeunes et moins jeunes, exposition, atelier et master class de Théâtre d’ombre en partenariat avec la médiathèque intercommunale et la commune de Nieul. Temps fort au Château de Nieul. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-04 14:00:00

fin : 2024-07-27 17:00:00

Place Émile Foussat Château

Nieul 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine aurora87asso@sfr.fr

L’événement Festival Imagi’Nieul, fête de la marionnette Nieul a été mis à jour le 2024-03-12 par OT Monts du Limousin