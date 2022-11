Festival Imaginaire : rencontre de l’ordinaire et du merveilleux

2022-12-01 – 2023-01-15 Bienvenue à Schirmeck, un monde secret peuplé de créatures fantastiques, lutins, farfadets et autres personnages issus de l’imaginaire collectif qui apparaissent dans les rues et sur les places de la ville à l’occasion du Festival Imaginaire. Décoration des rues et places de Schirmeck sur le thème de l’imaginaire de Noël. A Noël, Schirmeck est peuplée de créatures fantastiques qui apparaissent au détour d’une place ou d’une rue et nourrissent l’imaginaire de chacun +33 3 88 49 63 80 dernière mise à jour : 2022-11-09 par

