Côte-d’Or Rejoignez-nous lors d’une soirée d’exception dans un lieu rempli d’histoire accueillant des artistes de renommée internationale.

Cette soirée mêlera musique classique et électronique.

Pour sa 4ème édition, le festival Image Sonore revient pour 5 soirées de concerts et de nombreuses surprises ! Jeudi 21 juillet à partir de 19h – Théâtre des Roches

QUATUOR TANA – VANESSA WAGNER – PARADOXE – NADIA STRUIWIGH – LAAKE Réservation obligatoire

