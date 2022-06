Festival Image Sonore, 23 juillet 2022, .

Festival Image Sonore



2022-07-23 18:30:00 – 2022-07-23 01:00:00

Rejoignez-nous lors d’une soirée d’exception dans un lieu rempli d’histoire accueillant des artistes de renommée internationale.

Cette soirée sera illuminée par une projection artistique sur les murs du château et mêlera musique classique et électronique.

Pour sa 4ème édition, le festival Image Sonore revient pour 5 soirées de concerts et de nombreuses surprises !

Samedi 23 juillet à partir de 18h30 – Château de Bussy-Rabutin

ARS NOVA – GASPARD CLAUS – ALMEEVA – CLARK – MILA DIETRICH

Mapping

Réservation obligatoire

Billeterie : https://www.imagesonore.net/billetterie.html

