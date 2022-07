Festival Image Sonore, 22 juillet 2022, .

Festival Image Sonore



2022-07-22 – 2022-07-23

90 90 EUR Découvrez un festival unique en son genre, mêlant musique classique et musique électronique, dans des lieux patrimoniaux prestigieux.

De la musique de partout et de toutes les époques, vivante, dynamique, entrainante, fait vibrer le public et le monument dans une ambiance incroyable avec en apothéose un mapping géant!

Programme du 22 Juillet :

_Sarah Pagé : harpe électronique

_Mokado : musique électro

_Pantha du Prince : musique électro

_Thylacine : musique électro

_Warszat musique électro

Programme du 23 Juillet :

_Ars Nova : ensemble instrumental

_Gaspar Claus : Violon moderne

_Almeeva: musique électro

_Clark : musique électro

_Mila Dietrich : techno

A partir de 22h, observation des étoiles par des télescopes dans le jardin du château.

http://www.imagesonore.net/

dernière mise à jour : 2022-07-08 par