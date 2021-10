Festival Image Montagne Lons, 4 novembre 2021, Lons.

Festival Image Montagne Espace James Chambaud Allée des Arts Lons

2021-11-04 – 2021-11-06 Espace James Chambaud Allée des Arts

Lons Pyrénées-Atlantiques Lons

8 12 EUR Des courts, moyens et longs métrages, un après-midi familles, une expo, une soirée 100 % Pyrénées sont au menu de cette 34e édition. Il y en aura pour tous les goûts : ski, escalade, voyages, aventures humaines, réflexion sur les transitions, spectacle vivant, dans une ambiance conviviale (restauration possible sur place). Passe sanitaire obligatoire.

Jeudi 4 novembre : projection à 16h30 puis soirée du court métrage et Prix du public à partir de 20h30

Vendredi 5 novembre : projection “voyage” à 16h30, vernissage de l’expo à 18h30 et soirée Verticualidad 100 % Pyrénées à partir de 20h30

Samedi 6 novembre : spectacle vivant pour les familles à 15h, projection familles à 16h, projection film sur 200 ans guides à 17h30 et soirée moyens et long métrages à partir de 20h30.

+33 7 71 93 20 85

Espace James Chambaud

Espace James Chambaud Allée des Arts Lons

