Festival Image Montagne, la Tournée ! 4 mars 2023, Eaux-Bonnes

Festival Image Montagne, la Tournée !

2023-03-04 – 2023-03-04

EUR 3 3 Le festival Image Montagne a le plaisir de monter en station à la rencontre du public pour une soirée exceptionnelle le 4 mars prochain !

En partenariat avec le Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques et la station de Gourette, venez découvrir la sélection des meilleurs courts métrages de l’édition 2022 du FIM.

Au programme des séances de 18h à 21h avec la diffusion de : This is home : Jackson Goldstone (VTT) – La zone (Snow) – Le pilier du contrevent (Alpi-Ski) – Stories from avalanche terrain (ski) – Fuego (Mountain bike) – Action directe (Escalade) – Kayak – Mustapha Ceylan (Ski) – The hight on life ( Refuge de montagne).

Exposition photos

Du samedi 4 février au dimanche 5 mars à la Maison de Gourette : Best of des photographies hivernales du CVCPHOTO.

