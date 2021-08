Eaux-Bonnes Eaux-Bonnes Eaux-Bonnes, Pyrénées-Atlantiques Festival Image Montagne (Cinéma de Gourette) Eaux-Bonnes Eaux-Bonnes Catégories d’évènement: Eaux-Bonnes

Festival Image Montagne (Cinéma de Gourette) 2021-08-21

Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques Eaux-Bonnes A chaque édition, le Festival Image Montagne offre plusieurs belles journées de rencontres autour du film et de la photographie, illustrant le meilleur de la culture montagnarde du moment. Autant d’occasions de découvrir des sites incroyables et des activités diverses.

La manifestation s’adresse à un large public, composé des passionnés, de pratiquants de la montagne ou simples amateurs de belles images et aventures humaines, invités à élire le prix du public du court métrage. Pour cette édition à Gourette, nous vous proposons de visionner 3 films : – Un Océan de sommets (long métrage)

Trailer : https://vimeo.com/291875484 -Mother Earth (court métrage) -Nebula (court métrage) RDV au cinéma de Gourette .

Inscription recommandée : 05 59 05 12 17

