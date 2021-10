[Festival Image de ville 2021] Projection du film Le Kiosque de Alexandra Pianelli La Baleine, 15 octobre 2021, Marseille.

[Festival Image de ville 2021] Projection du film Le Kiosque de Alexandra Pianelli

La Baleine, le vendredi 15 octobre à 21:00

documentaire I 2020 I France I 1h18min film produit en région – séance en partenariat avec Peuple et Culture Marseille et Films Femmes Méditerranée Le kiosque est le journal filmé d’une vendeuse de journaux d’un quartier chic de l’ouest parisien. C’est coincée derrière la caisse qu’elle poste une caméra… son smartphone. Quatre générations d’une même famille s’y sont succédées. Elle fait partie de la dernière. De l’apprentissage du métier aux rencontres parfois improbables avec certains clients, elle se confronte à un monde qui lui est étranger, qu’elle analyse et qui l’amuse. C’est un vieux rêve d’enfant : jouer à la marchande ! Mais au fil du temps, l’affaire s’avère moins légère que prévue…La presse ne se vend plus et sa mère doit prendre une retraite anticipée. Un kiosque à journaux, c’est à la fois une tour de Babel, la bibliothèque d’Alexandrie et un confessionnal. Le kiosque devient un lieu où passer un moment agréable de la journée, pour y partager une conversation, une opinion, une cigarette, des rires ou de l’inquiétude. Un lieu pour regarder le monde comme il va. « Elle », la vendeuse, c’est moi : Alexandra. Séance en présence de la cinéaste. [Retrouvez toute la programmation du festival Image de ville ici !](https://imagedeville.org/festival-image-de-ville/?event=188)

Journées nationales de l’architecture

La Baleine 59 Cours Julien, 13006 Marseille Marseille La Plaine Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T21:00:00 2021-10-15T23:00:00